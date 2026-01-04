東の２６年オープニングレースを制したのは横山武史騎手（２７）＝美浦・鈴木伸。４日の中山１Ｒ（３歳未勝利戦＝ダート１２００メートル）で単勝１・４倍の圧倒的１番人気フュルスティンに騎乗し、２番手からの積極的な立ち回りで勝利を収めた。横山武は「前走から距離を短縮して、ガラリと一変してくれました。スタートさえまともならいい勝負になると思っていましたからね。前回とは違って（直線は）目標になる馬がいなかった