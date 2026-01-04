セリアで専門店レベルの優秀な道具を見つけました！その名も『ESD精密ピンセット』。静電気防止対策がされた高スペックなピンセットです！掴みやすい形状で細かな作業もお手の物。手芸、園芸、模型作りなどがストレスなくスムーズにできて便利です。100円なのにしっかり対策されたピンセットが買えるのは嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ESD精密ピンセット価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦12.2cm×横0.9c