JR東海は、リニア・鉄道館に「ドクターイエロー神社」を1月2日から26日まで設置している。設置場所は、1階 車両展示エリア 923形ドクターイエロー（T4編成）の前。絵馬型の用紙は先着5,000名限定で配布する。「ドクターイエロー神社」を撮影し、「#2026ドクターイエロー神社」を付けてX、Facebook、Instagramのいずれかへ投稿した人を対象に、先着1,000名限定で、ドクターイエロー神社をデザインしたノベルティをプレゼントする。