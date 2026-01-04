ダイソーの食品コーナーで、即買い級の本格的なご当地グルメを発見しました。「宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味」は、324円（税込）という価格を疑ってしまうほどの完成度。炭火の香ばしさと、爽やかなゆず胡椒の刺激が組み合わさり、お酒のつまみにはもちろん、白いご飯が止まらなくなる禁断の味わいです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：宮崎名物 鶏炭火焼 ゆず胡椒味価格：￥324（税込）内容量：80g販売ショップ：ダイ