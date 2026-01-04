100均のさまざまなディッシュスタンドを使ってきた筆者。ついに、過去一最高な使い心地の商品に出会うことができました！その商品があったのが、まさかのセリア。使わないときはぺちゃんこに折りたためるのに、展開すると最大で8枚までお皿を置けるしっかりとしたスタンドに変身します！アウトドアにもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディッシュスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：12.5×23.8×6