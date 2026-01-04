ブルージェイズと4年契約で合意に達した岡本和真(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人からポスティングシステムを利用して、メジャー移籍を目指していた岡本和真が、昨季ア・リーグ覇者のブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で契約合意したと、現地時間1月3日にMLB公式サイトなど複数の米メディアが報じた。500万ドル（約7億8000万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は入っていないという。【動画