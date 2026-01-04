今秋も神宮大会を制した精鋭軍団の青山学院大。その強さの秘訣とは(C)産経新聞社史上3校目の東都大学リーグ6連覇現在の大学野球において最強チームと言えば、誰もが口を揃えて青山学院大だと答えるはずだ。過去3年間のリーグ戦と全国大会の成績を改めてまとめてみると以下のようになっている。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介2023年春：リーグ戦優勝大学選手権優勝20