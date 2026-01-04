ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオンさんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイゼリヤでの一人飲みを弁解する事態になりました。【写真】藤田シオンのサイゼ飲み姿「1人の時こう撮るんや」「悲報」と題し、「ぽっちゃりインフルエンサー藤田シオンさん(32)元日にサイゼリヤで1人飲みをした結果『誰が写真撮ってるんですか？』と炎上…」と報告した藤田さん。「この事態を受け、撮影環境と伝票の写真を公開」し、『1人