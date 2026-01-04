『騎士団長、そのプロポーズはありえません！』（斉木マキコ：漫画、橘叶和：原作、園見亜季：キャラクター原案/主婦と生活社）第12回【全15回】【漫画】『騎士団長、そのプロポーズはありえません！』を第1回から読むケイトは類いまれなる才と頭脳明晰さで、若くして遊撃騎士団の副団長を務める有能な女性騎士。彼女の主な業務は、戦闘で暴走しがちな団長・ネッドの手綱役だった。それでも尊敬できるところもあるネッドのもとで日