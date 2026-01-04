岡本和真が4年契約でブルージェイズと合意報道巨人からポスティングシステムでメジャー挑戦を目指している岡本和真内野手が、ブルージェイズと4年契約で合意したと3日（日本時間4日）に米国内などで報道された。これを受けてMLB公式は巨人の“注目選手”を獲得した意味合いを早々に報じた。同サイトは同日付でMLB公式サイトは「日本のスター岡本、ブルージェイズと4年契約に合意（情報筋）」との見出しで記事を掲載。球団が日