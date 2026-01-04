かわいらしくて目立つ、「高嶺の花」的女子に憧れる男性は多いもの。でも、結婚を考えると、地味な女性へのニーズが高まる場合もあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男性が『結婚するなら地味系女子がいい』と思う理由９パターン」をご紹介します。【１】誠実そうで結婚生活に向いているから「浮ついたところがないから、絶対に結婚向き。うまくいくと思う」（２０代男性）と、地味系女子の