あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「大学1年生の女子」の略語は？「大学1年生の女子」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「1女（いちじょ）」でした！1女は、大学生がサークルなどでよく使う言葉です。1年生の男子は「1男（いちだん）」