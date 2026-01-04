1980年代の漫才ブームに乗って"時の人"となったお笑いコンビ「ツービート」で、「よしなさい」などと鋭く突っ込んでいたビートきよしさん（75）。 【写真】「透析初めて22キロ減」それでも眼光鋭い現在のビートきよしさん漫才ブーム後はテレビや映画で活動してきた。現在、横浜市内でカラオケパブ「スター☆場」を営むきよしさんは、4年前から病と闘っていた。2025年は2度も倒れて救急搬送、一時は危険な時期もあったとい