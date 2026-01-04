新日本プロレス（以下、「新日」）社長の棚橋弘至（49）が2026年1月4日の東京ドーム大会でオカダ・カズチカ（38）と引退試合を行う。棚橋はデビューした1999年以来、華のあるレスリングスタイルで新日を引っ張ってきた。IWGPを含めた様々なタイトルを総なめし、「愛してま〜す」という試合後のマイクアピールも含め、一時代を築いたレスラーがマットを去ることを決断した。2000年代前半、K-1やPRIDEなどの格闘技ブームもあり、