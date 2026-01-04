あなたは読めますか？突然ですが、「這う」という漢字読めますか？日常会話でもよく使われる動作を表す言葉ですが、意外と漢字表記を知らない、または読み方に迷うという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はう」でした！「這う」とは、手足や腹などを地面や床につけて進む動作を指します。また、植物のつるなどが地表を広がる様子や、這うような姿勢で進むことも表します。漢字の「這」は、もともと「進む」「這