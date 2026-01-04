あなたは読めますか？突然ですが、「百舌」という漢字読めますか？鳥の名前として知られていますが、漢字二文字で意外な読み方をするため、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もず」でした！「秋の空に百舌の高鳴きが響き渡る」「庭の木の枝に百舌が獲物を突き刺す『はやにえ』を見つけた」のように、スズメ目モズ科の鳥を指すときに使います。他の鳥など多くの鳥の鳴き声を真似ることが上手なことか