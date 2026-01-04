クブチ砂漠のダラト旗太陽光発電拠点。（２０２５年９月１０日撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト1月4日】中国内モンゴル自治区エネルギー局はこのほど、2025年11月末時点で同自治区の新エネルギー発電設備容量が1億5400万キロワットに上ったと発表した。そのうち、風力発電は1億33万キロワットとなり、全国に先駆けて1億キロワットの大台を突破した。25年1〜11月の自治区の新エネルギー発電電力量は前年同期比33.0