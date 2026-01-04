ニューヨークタイムズは、3日未明のアメリカ軍のベネズエラへの攻撃により軍関係者や民間人を含む少なくとも40人が死亡したと、ベネズエラ政府の高官が暫定的な調査結果として明らかにしたと報じました。首都カラカスでは、空港付近の3階建ての民間住宅に爆弾が落とされ、市民1人が死亡したということです。