革新の「タマゴ型」ミニバンが描いた未来図自動車メーカーが未来のモビリティを提示するために製作するコンセプトカーは、ブランドの進むべき方向性や技術の可能性を映し出す存在です。2017年の「第45回東京モーターショー」でトヨタが世界初公開した「Fine-Comfort Ride（ファインコンフォートライド、以下FCR）」も、まさにその象徴的な1台でした。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの斬新「“タマゴ型”ミニバン」です！