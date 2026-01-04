元衆院議員でタレントの杉村太蔵が４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。今年、高市早苗首相と片山さつき財務省との間に「かなり溝ができる」と大予言した。番組では、２０２６年の「高市政権」の大予言として特集した。片山財務相と初当選同期だった杉村は「高市総理と片山財務大臣で大バトルが起きるんじゃないかなと。僕の知ってる『さつき』はこんなもんじゃない！」と大予言して、スタジオの笑いを誘った。続