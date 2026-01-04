東洋大で「２代目・山の神」として大活躍した柏原竜二氏が３日夜放送の日テレ「完全密着！箱根駅伝」に出演。３連覇を果たした青学大の主将で、５区山上りで驚異的な区間新記録をマークした「新・山の神」こと黒田朝日（４年）のすごさを「本当に異次元ですよね」と解説した。黒田は従来の記録を１分５５秒も短縮する１時間７分１６秒の区間新をマーク。トップと３分２５秒差の５位でたすきを受けると次々と前の走者を抜いて往