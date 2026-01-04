イングランド・プレミアリーグのチェルシーがスペイン１部レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスに熱視線を注いでいる。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は、Ｒマドリードとビニシウスの契約延長について「交渉は事実上行き詰まっている。Ｒマドリードではビニシウスの重要性を高く評価しているものの、要求する金額が非常に高額とみなされており、現時点で受け入れるかどうかの合意はできていない」と