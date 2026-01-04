【モデルプレス＝2026/01/04】俳優の伊藤健太郎が1月3日、自身のInstagramを更新。産まれたばかりの甥っ子との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】28歳イケメン俳優「幸せいっぱい」生まれたての家族を抱っこ◆伊藤健太郎「新しい家族」公開伊藤は「明けましておめでとう御座います。今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」「あ、甥っ子です」とつづり、写真を投稿