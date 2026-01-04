【モデルプレス＝2026/01/04】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが1月2日、ABEMA『ときめきファンファーレ』（毎週金曜よる7時〜）に出演。人気バンドメンバーと初詣に行ったことを明かした。【写真】49歳人気芸人、初詣に行った大物◆クロちゃん、GLAY・TAKUROと初詣へこの日のスタジオトークでクロちゃんは「年越したタイミングでGLAYのTAKUROさんの家にお邪魔して、その後にお参りしに行ったから」とロックバンドのGLAY