1月30日に東野圭吾のベストセラー小説をアニメ化した「クスノキの番人」の公開を控える伊藤智彦監督が、アニメ業界の現在について聞くインタビュー企画。少なくなったオリジナルアニメ、AI、そして2025年のベスト作について語った前編に続き、後編ではアニメの労働環境の変化から、漫画とアニメのキャラのアプローチの違い、さらに最新作のお話を聞きます。＊＊＊【画像】本当に「鬼滅の刃」を造ってしまった刀鍛冶蛇柱と恋