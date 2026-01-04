Ｊ１・長崎は４日、ＦＣ東京に２５年８月から期限付き移籍していたＭＦマルコスギリェルメが期限付き移籍期間が満了し、新たにマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムＦＣへ完全移籍すると発表した。３０歳のギリェルメはＪ２通算７０試合１５得点。半年間在籍したＦＣ東京では１２試合で無得点だった。