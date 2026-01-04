３日、紅山森林動物園でインコと触れ合う人。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京1月4日】中国の元日3連休、江蘇省南京市の紅山森林動物園では多くの人が動物たちとの触れ合いを楽しんだ。３日、紅山森林動物園を訪れた人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園の売店でパークグッズを選ぶ人。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園で動物を見る人。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山