ＦＣ東京のＧＫ波多野豪がＪ１に昇格した長崎に完全移籍することが４日、両クラブから発表された。長崎には、期限付き移籍していた２３年以来、３年ぶりの加入となる。波多野は２５年に７試合に出場し、Ｊ１通算６２試合出場の実績を持つ。下部組織から在籍したＦＣ東京を離れる身長１９８センチの守護神はクラブを通じて「４歳からＦＣ東京でサッカーを始め、これまで２３年間ＦＣ東京の選手としてプレーができてとても幸せで