今季J1に昇格する長崎は4日、FC東京のGK波多野豪（27）が完全移籍で加入したと発表した。波多野はクラブを通じてコメントを発表「“一念天に通ず”魂を持って戦って戦って戦って戦います！オイが長崎の『漢』になれるよう頑張るばい！」と意気込みを語った。また、FC東京のサポーターには「4歳からFC東京でサッカーを始め、これまで23年間FC東京の選手としてプレーができてとても幸せでした。FC東京は僕にとって人生の一部で