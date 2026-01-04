3日夜、栃木市内の住宅に2人組の男が押し入り、住人の男性の顔を殴りケガをさせ、逃走しました。警察は強盗致傷事件として2人組の行方を追っています。警察によりますと、3日午後9時ごろ、栃木市内に住む50代の男性から「自宅に入ってきた見知らぬ男2人に殴られ、顔から出血した」と119番通報がありました。住宅の2階にいた住人の男性が物音に気づき1階に下りると、押し入った2人組の男と鉢合わせたということです。2人組は、何ら