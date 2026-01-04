箱根駅伝3連覇を達成した青学大の原晋監督（58）が4日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。来年の箱根駅伝の優勝候補について語った。早大、国学院大、中大、青学大を優勝候補として挙げた原監督。「この4チームから優勝がなされるかなと。特に早稲田。来年、3人のスーパースターが早稲田に入る。久しぶりの優勝が…」と警戒している様子だった。「国学院大は初優勝を目指します。中央大は31年ぶりの優勝を