ガンバ大阪は4日、DF中野伸哉が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰することを発表した。現在22歳の中野はサガン鳥栖の育成組織出身で、2020年に同クラブ史上最年少の16歳11カ月15日でJリーグデビュー。2023年夏にG大阪へ期限付き移籍し、2024年から完全移籍に移行した。しかし、G大阪ではこれまで公式戦31試合の出場にとどまっており、2025シーズン後半は湘南にレンタル加入。11試合の出場で2アシストを記録した