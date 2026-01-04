V・ファーレン長崎は4日、ブラジル人MFマルコス・ギリェルメがジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に完全移籍することを発表した。現在30歳のマルコス・ギリェルメは、ブラジル、クロアチア、サウジアラビア、ロシアなどでプレーし、2023年夏から長崎に加入。公式戦通算79試合に出場し、17ゴールを記録した。また、2025シーズン後半はFC東京に期限付き移籍し、J1リーグの14試合に出場した。マルコス・ギリェルメは移