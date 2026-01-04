京都サンガF.C.は4日、ヴィッセル神戸からMF齊藤未月を完全移籍で獲得したことを発表した。1999年1月10日生まれの齊藤は現在26歳。湘南ベルマーレのユース出身でトップチーム昇格を果たすと、当時指揮を取っていた?貴裁監督の下で頭角を現した。その後は、自身初の海外挑戦となったルビン・カザン（ロシア）とガンバ大阪を経て、2023年にヴィッセル神戸に加入。すぐさま主力の座に定着していたが、同年8月に選手生命を脅かすほ