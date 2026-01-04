2026年1月4日、FC東京がGK波多野豪（27歳）のV・ファーレン長崎への完全移籍を発表した。1998年5月25日生まれの波多野は子どもの頃から平山相太に憧れ、背番号13のユニホームを着て味の素スタジアムに通っていた。いつしかFC東京のスタッフから「小平の平山くん」（長身で坊主頭だったから）と呼ばれた彼は、FC東京のアカデミーで育ち、トップチームで活躍するシーズンもあった。2023年に長崎へのレンタル移籍を経験している