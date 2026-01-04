巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手が、ブルージェイズと契約合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。契約内容は4年総額6000万ドル（約94億円）とされている。MLB公式サイトもこの日本人スラッガーのメジャー挑戦を取り上げ、期待の大きさを伝えている。 ■大谷、佐々木を逃すも悲願の獲得 岡本は、ホワイトソックス入りした村上宗隆