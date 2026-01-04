中国で「ハードルの女神」とも呼ばれる陸上選手の呉艶妮（ウー・イエンニー）（28）がこのほど、メディアの密着番組で、試合時のメイクについて語った。普段は基本的に「すっぴん」だという呉は、試合時のメイクについて聞かれ、「年齢的にもう若くないので、メイクしないと。アンチたちにブサイクに見える写真を提供してしまうことになるから」と語った。呉の母親が「それらの醜い写真はすべて写真編集ソフトを使って加工さ