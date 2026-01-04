高速道路各社によりますと、現在のところ目立った渋滞は発生していませんが、4日午後には上り線で最大20キロの渋滞が見込まれています。予測されている渋滞は中央道・小仏トンネル付近を先頭に15キロ、東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に10キロ、九州道・太宰府インターチェンジ付近を先頭に20キロなどとなっています。