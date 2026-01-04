赤色灯4日午前6時25分ごろ、名古屋市中区錦3丁目の繁華街で「事故を起こした」と乗用車を運転していた会社役員の男性（66）＝同市千種区＝から110番があった。愛知県警中署によると、横断歩道を歩いていた10代ぐらいの男女2人がひかれ、市内の病院に搬送された。いずれも意識不明の重体。男性にけがはなかった。署は男女の身元を調べ、男性から詳しい経緯を聴いている。現場は「錦通」の信号がある交差点。男性は車に1人で乗っ