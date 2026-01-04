箱根駅伝で３連覇を達成した青学大の原晋監督、５区山上りで驚異的な区間新記録を樹立した黒田朝日（４年）らが４日、ＴＢＳ「サンデージャポン」に緊急生出演した。卒業後の目標を聞かれた黒田は「卒業前に２月の最初に別大マラソンがある。そこを走る予定なので、まずはそこを現張りたい」と抱負。さらに「赤坂の心臓破りの坂をぜひ攻略したい」と付け加えた。ＴＢＳ「オールスター感謝祭」の名物企画「赤坂５丁目ミニマラ