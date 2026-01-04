防衛省は北朝鮮がけさ、複数の弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下したものとみられています。小泉進次郎 防衛大臣「いずれの弾道ミサイルも変則軌道で飛翔した可能性があり、引き続き、分析中であります」防衛省によりますと、北朝鮮は午前7時54分ごろから8時すぎにかけて少なくとも2発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射したということです。いずれも日本のEEZの外側に落下した