2025年は「政治とカネ」の問題や物価高などを背景に、既成政党への不満が高まり、新しい政党への注目が集まった。そして、夏の参院選で大きく票を伸ばしたのが、結党から5年の参政党だ。参政党は選挙前、衆院議員3人、参院議員1人の小政党だったが、参院選で14議席を獲得し、総勢18人となった。 参政党の神谷宗幣代表がFNNの単独インタビューに応じ、支持を広げた背景や党の課題、そして今後目指す姿などについて語った。