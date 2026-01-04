1月で放送4年目に突入するフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)MCのハライチ(岩井勇気、澤部佑)と神田愛花が、意気込みを語った。(左から)神田愛花、岩井勇気、澤部佑――『ぽかぽか』がスタートして丸３年、これまでで一番印象的だったことは？岩井「何だろうなぁ」神田「いっぱいありますよね」澤部「ていうかもう、いろいろありすぎてね（笑）。でも僕はやっぱり、『ぽかぽかSUMMER FES』（※1）ですか