日本映画専門チャンネルでは、“恐怖”を描いた作品を1月の深夜に集中放送する「甦る恐怖 Jホラーセレクション」を展開する。『リング』＜4Kデジタル修復版＞『近畿地方のある場所について』『事故物件ゾク 恐い間取り』『ドールハウス』など、2025年は邦画のホラー映画がスマッシュヒットを記録し、日本独自の“静かな恐怖”“見えない恐怖”を描いたJホラー作品が今再びブームとなっている。そこで今回は、90年代公開の初代Jホラ