Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。カフェに入るときも、スーパーで買い物をするときも、小脇に抱えたヘルメットがとにかく邪魔……。「もっとスマートにならないかな」と思っていたときに出会ったのが、フランス生まれの折りたたみヘルメット「Plixi（プリクシィ）」です。「折りたたみ式って、強度は大丈夫？」「かぶり心地は