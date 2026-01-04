猫ドアとは ワンルームに住んでいれば別ですが、大抵の場合、家の中は複数の部屋や廊下に分かれていて、それを扉が仕切っています。扉があることで、別室からの視線を防いだり、室内の冷暖房を効率よく行うことができるのです。 しかしこの扉は、猫にとっては移動の障害でしかありません。扉のタイプによっては器用に開けられる猫もいますが、多くの場合は、猫が飼い主さんに鳴いたり扉を引っ掻いたりして「開けて