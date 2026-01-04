家族とのお出かけは楽しいものです。その日筆者が行ったテーマパークは連休中のため大混雑。パーク内を歩くだけでも人の多さに疲れてしまうほどでした。そんな中で見かけたとある家族の行動に目を奪われ……？ 大混雑のテーマパーク 三連休を利用して遠方のテーマパークへ出かけた時のことです。その日は連休中ということもあり、パークは大混雑。どこを歩いていても人、人