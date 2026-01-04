株式会社NEXERはこのほど、着物のたちばなと共同で全国の男女1000人を対象に行った「着物が似合う男性芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 【調査結果】着物が似合うと思う男性芸能人がズラリ 3位は日本を代表する演歌歌手として長年愛されている「北島三郎」（77票）だった。主な意見として「着物を着て演歌を歌っているイメージしかないから」（40代・女性）、「着物のイメージしかないくらい