昨年大みそかのNHK「第76回紅白歌合戦」の平均世帯視聴率は、第1部（午後7時20分〜）が30.8％、第2部（午後9時〜）が35.2％だった（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）。「初の30％割れは？」と芸能界が注目していた第2部の視聴率は、2022年の35.3％以来、3年ぶりに35％台に戻した。水森かおりが振り返る一番の窮地 デビュー3年目で宣告された「結果が出なかったら来年の契約はない」ぎりぎりのところで危機を逃れたNHKの勝