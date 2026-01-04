西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也（27）が日本時間2日、アストロズと合意。ホワイトソックス村上宗隆の成否を左右する35歳ベテラン打撃コーチの手腕地元ヒューストンのメディアなどによると、3年5400万ドル（約84億7800万円）で、投球回数に応じた出来高（100イニングで300万ドル=約4億7100万円）などによって最大6300万ドル（約98億9100万円）になる。渡米1年目の日本人選手としては異例の1